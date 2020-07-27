 

Россия вошла в топ-20 стран Европы по стоимости бензина

27.07.2020, 10:23, Разное

Аналитики рынка автомобильного топлива провели исследование и выяснили, в каких странах Европы самый дешевый бензин. Специалисты сравнили государства по объему АИ-95, который жители могут приобрести на среднюю заработную плату.

Лидером рейтинга оказался Люксембург. Его граждане могут купить порядка 3,2 тысячи литров бензина. За ним следуют Норвегия и Австрия – 2,6 и 2,5 тысячи литров соответственно. Пятерку лидеров замыкают Ирландия и Великобритания. Россия оказалась на 20-м месте: ее жители могут позволить себе около 924 литров бензина, передает Ura.ru.





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