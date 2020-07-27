Мнение: Долголетие

27.07.2020, 10:20, Разное

С годами стал задумываться иногда: если мне доведется дожить, скажем, лет до 90? Друзей уже не будет, причем не первый год, родственников практически тоже. Моя дочь? Ну, если я ей и сейчас не нужен, то что говорить о том возрасте…

Но 90 стукнет не сразу, до них еще нужно доползти – через 70, через 80-летие. Ты все это время будешь один, со своей старостью, дряхлостью, немощью…

И вот, тебе 90! И что? Радоваться, что дожил? Но ведь дальше-то темная пустота… Все в далеком прошлом. Те женщины, которые тебя любили, даже те менты, которые тебя когда-то забирали. Угасание – это скучно…

Тогда курить бросать не буду.