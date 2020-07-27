Россияне с детьми получат до 6 тысяч рублей за потерю работы во время пандемии

27.07.2020, 10:17, Разное

Правительство Российской Федерации по указанию президента предусмотрело дополнительную помощь семьям с детьми. Выплаты до 6 тысяч рублей получат лица, потерявшие работу во время пандемии Covid-19.

Как пишет «Слово и дело», такая поддержка безработных родителей будет перечислена уже до конца следующего месяца. Многие родители не смогли сохранить рабочее место и лишились доходов во время карантина, вызванного коронавирусом. Власти страны учли это обстоятельство, предоставив возможность улучшить материальное положение таким семьям. По-этому к началу нового учебного года смогут подготовиться все семьи с несовершеннолетними детьми.

Распоряжение о предоставлении денежных средств для указанных лиц ранее отдал Владимир Путин. Президент предлагал перечислять деньги в течение трех месяцев, однако позже инициативу было решено продлить, чтобы охватить и последний месяц лета.

Размер выплаты составит до 6 тысяч рублей, в зависимости от категории получателей. Во внимание для начисления помощи будут приниматься количество детей, не достигших совершеннолетнего возраста, и материальное состояние семьи.