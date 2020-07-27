 

В Европе раскритиковали решение Польши выйти из Стамбульской конвенции

27.07.2020, 10:16, Новости дня

Совет Европы встревожен решением Польши выйти из Конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин, сообщила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием открыта для подписания в Стамбуле с 11 мая 2011 года и одобрена всеми 47 странами-членами Совета Европы.

На выходе настаивает консервативная партия «Закон и справедливость» под председательством Ярослава Качиньского. Министр юстиции Збигнев Зебро, который ранее называл это соглашение «феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии», уже объявил, что запустит соответствующий процесс 27 июля.

Около 2 тыс. человек вышли 24 июля на улицы Варшавы с протестами против планов кабмина, а генеральный секретарь СЕ Пейчинович-Бурич назвала данный шаг Польши «весьма прискорбным» и «огромным откатом назад» в вопросе защиты женщин, передает Deutsche Welle.

Намерение польского правительства выйти из Стамбульской конвенции вызвало критику также и в Европарламенте. «Я поддерживаю граждан Польши, которые выходят на улицы, чтобы потребовать уважения прав женщин», – сообщила депутат Европарламента от Испании Ираче Гарсиа-Перес.

Стамбульская конвенция стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. При этом ратифицировали и подписали его 34 государства, еще 11 подписали, но не ратифицировали. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Они должны также создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь. 





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