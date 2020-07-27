Сатановский рассказал о страхе США перед российской ядерной «летающей штукой»

27.07.2020, 10:09, Разное

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что у США есть главный страх перед российской «летающей штукой». На существование т.н. «летучего Чернобыля» ранее намекал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Маршал Биллингсли.

Военный эксперт из США обращался к Кремлю, призывая свернуть разработку ракет, использующих в качестве двигателя ядерную установку. Он назвал такое оружие «летучим Чернобылем», угрожающим не только человечеству, но и экологии. Об опасности таких разработок были проведены несколько лекций.

По словам Сатановского, если в США начинают устраивать подобные конференции, где рассказывается об опасности неких «летающих штук», то говорить это может лишь об эффективности российского оружия. Кроме того, слова Маршала Биллингсли он назвал наивными, поскольку Москва не станет на полпути сворачивать повышающий безопасность государства перспективный проект.