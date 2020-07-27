 

Запредельный ценник: Гонорары Софии Ротару выросли в четыре раза

27.07.2020, 10:09, Разное

Стало известно, что гонорары известной певицы Софии Ротару увеличились в четыре раза по отношению к 1998 году. Об этом пояснил промоутер Евгений Морозов.
В условиях пандемии коронавируса знаменитостей не сильно активно приглашают на различные частные вечеринки. Банкеты, если и устраиваются, то проходят они с минимальны бюджетом. В то же время никто из артистов не хочет существенно снижать ценники за свои выступления. В связи с этим промоутер предположил, что они еще на полгода останутся без работы, а тот, кто нуждается в деньгах, пересмотрит прайс.

В 1998 году Алла Пугачева получала гонорар в 25 тысяч долларов, а София Ротару – 17 тысяч долларов. В то время эти суммы были очень большими. Сейчас выступления Софии Ротару стоит в четыре раза дороже. Мороз объяснил, что в начале нулевых появилась новая элита, которая начала на банкеты приглашать артистов. Тогда на руках присутствовало много денег: уголь был дорогим, нефть доходила до 140 долларов за баррель. Гонорар Примадонны за последние 20 лет увеличился более чем в 10 раз. Сейчас стоимость выступления артистки составляет 350 тысяч евро.

Каждый год ранее проводились гала-ужины. Приглашенные гости хотели похвастаться друг перед другом дорогими машинами и украшениями. Если не мероприятии выступали Пугачева или Ротару, это говорило о статусности организатора.





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