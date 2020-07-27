 

Армения сообщила о гибели контрактника на границе с Азербайджаном

27.07.2020, 10:08, Новости дня

Министерство обороны Армении объявило, что в ночь на 27 июля на границе с Азербайджаном на боевой позиции был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.

Причиной его смерти ведомство назвало снайперский огонь противника передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник в Минобороны Азербайджана сообщили, что за минувшие сутки «подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз».

Напомним, 22 июля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что опорный пункт на границе подвергся нападению азербайджанских военных.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Бельгийский политолог: «Путинская» Конституция демократичнее «ельцинской»

15.07 / Кремль анонсировал участие Путина в закладке боевых кораблей для ВМФ

25.07 / Кабмин опубликовал постановление о новых правилах карантина в Украине

06.07 / Покинувший Крым экс-диссидент Софяник заявил, что с полуострова не выпускают его жену

03.07 / В Индии еще десятки людей стали жертвами ударов молний

23.07 / Помпео: США ввели санкции против двух венесуэльских коррупционеров

13.07 / Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет

16.07 / Bild – многие немцы останутся на удалёнке и после пандемии

05.07 / “Мир воюет технологиями”. Командующий Военно-морскими силами Украины назвал приоритеты ВМС

24.06 / В России суточное количество заболевших COVID-19 неделю не превышает 8 тысяч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска