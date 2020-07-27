 

В Украине подтверждено более 800 новых случаев коронавируса за сутки

27.07.2020, 10:01, Новости дня

В течение 26 июля в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 807 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Количество новых случаев заболевания снижается второй день подряд, после того как в субботу был зарегистрирован месячный рекорд по новым заболевшим – 1106 случаев.

Общее количество заболевших в Украине достигло 65 656. Больше всего заболевших во Львовской области (8952), Киеве (7690) и Ровенской области (5701).

С начала эпидемии скончались 1616 пациентов (11 из них за последние сутки), выздоровели 36 122 человека (+315). Таким образом, продолжают болеть 27 918 человек.

Заболеваемость по регионам: 

Винницкая область – 2589;
Волынская область – 3616;
Днепропетровская область – 1330;
Донецкая область – 850;
Житомирская область – 1723;
Закарпатская область – 4874;
Запорожская область – 750;
Ивано-Франковская область – 4121;
Киев – 7690;
Киевская область – 3548;
Кировоградская область – 695;
Луганская область – 120;
Львовская область – 8952;
Николаевская область – 559;
Одесская область – 2960;
Полтавская область – 394;
Ровенская область – 5701;
Сумская область – 445;
Тернопольская область – 2773;
Харьковская область – 3431;
Херсонская область – 220;
Хмельницкая область – 1059;
Черкасская область – 902;
Черновицкая область – 5634;
Черниговская область – 720.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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