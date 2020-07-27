Цена золота выросла до исторического максимума

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27.07.2020, 10:01, Новости дня

27 июля стоимость золота достигла исторического максимума. Как пишет AFP, драгоценный металл дорожает на фоне роста напряженности в отношениях Китая и США и нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

Цена унции золота выросла до $1944,71. Предыдущий максимум – $1921,18 – продержался девять лет, с 2011 года.

Агентство отмечает, что на этой неделе стоимость золота может впервые перешагнуть отметку в $2 тыс. за унцию. К этому может привести снижение Федрезервом США базовой ставки до отрицательного уровня, а также ухудшение прогнозов по росту ВВП Соединенных Штатов во втором квартале, что спровоцирует давление на американскую валюту.

AFP пишет, что удешевление доллара стало главным катализатором подорожания золота, но его привлекательность в качестве безопасного актива во времена кризиса “усиливается из-за ухудшения отношений между Китаем и США”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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