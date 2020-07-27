 

Кейт Миддлтон с помощью букета цветов попыталась помириться с Меган Маркл

27.07.2020, 9:53, Разное

Супруга герцога Кеембриджского, графа Стратхэрнского и барона Каррикфергюса принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала очередную попытку помириться со своей снохой. Для этого герцогиня Кембриджская использовала букет цветов, однако, как и ранее, ее ждали сложности.
Как пишет «Инфореактор», отношения двух принцесс не заладились с самого начала. Жены принцев Уильяма и Гарри разные по характеру, что часто приводило к разного рода недоразумениям и даже скандалам. При этом все попытки достичь согласия в монаршем семействе ранее терпели фиаско.

В этот раз Кейт Мидлтон решила выразить свое дружелюбие к Меган Маркл роскошным цветочным букетом. Поводом для этого стал день рождения последней. Воспользовавшись этим, герцогиня Кембриджская отправила цветы супруге брата принца Уильяма.

Однако, как написали в ряде британских СМИ, эта попытка не увенчалась успехом. Меган Маркл не оценила жест снохи, холодно отнесшись к подарку. Напомним, ранее вместе с принцем Гарри она покинула пределы страны. Супруги выехали на постоянное место жительство в Канаду и теперь сами зарабатывают на жизнь.





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