 

В Санкт-Петербурге обнаружено расчлененное тело женщины

27.07.2020, 9:53, Разное

В Санкт-Петербурге минувшей ночью случайные прохожие обнаружили расчлененное тело молодой женщины. Останки были найдены на проспекте Художников под окнами жилого дома.
Известно, что в момент обнаружения на трупе отсутствовала одежда. Сотрудники правоохранительных органов установили, что тело принадлежит 24-летней девушке. Ее на почве личной неприязни убил собственный муж.

Супруг расчленил тело женщины с помощью топора. Известно, что пара в последнее время часто ссорилась и планировала развестись. По факту случившегося продолжаются все необходимые следственные мероприятия. Подозреваемый признал свою вину.





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