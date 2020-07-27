Правительство Молдавии инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

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27.07.2020, 9:53, Новости дня

Молдавское правительство в среду одобрит начало переговоров с Москвой по кредиту Кишиневу в 200 млн евро, сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

«В среду мы примем постановление о начале переговоров по подписанию соглашения с Россией о кредите. Уже есть позитивное заключение парламентской комиссии. Надеюсь, что в ближайшее время этот договор будет подписан. … Если соглашение сорвется, то у нас будут сложности с финансированием дефицита бюджета», – сказал Кику.

По его словам, договор будет учитывать заключение Конституционного суда Молдавии, который заблокировал подписание предыдущего соглашение с Россией по кредиту, передает ТАСС.

Напомним, РФ согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики. Деньги предоставлялись «на цели бюджетной поддержки» на 10 лет под 2% годовых.

Однако Конституционный суд Молдавии по запросу представителей проевропейской оппозиции признал кредитное соглашение не соответствующим основному закону страны. Оппозиция также обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, и подвергла критике ряд положений кредитного соглашения.

Додон считает, что за блокированием кредита стояло желание спровоцировать кризис с целью смены власти.





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