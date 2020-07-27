 

СК решил проверить Фургала по двум новым эпизодам уголовного дела

27.07.2020, 9:53, Новости дня

Следственный комитет проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», – сообщил ТАСС.

По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году.

«Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года», – сказал источник.

Он также добавил, что в материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.





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