 

Россияне высказались об отношении к Лукашенко

27.07.2020, 9:48, Новости дня

Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди положительных чувств 34% респондентов выражают уважение, 18% – симпатию, 14% – доверие. Среди негативных чувств 7% испытывают недоверие, 5% – разочарование, а среди нейтральных чувств у 22% безразличие.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему противники Лукашенко бегут от него в Москву.





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