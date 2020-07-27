У капитана “Реал Мадрида” Серхио Рамоса родился четвертый сын

27.07.2020, 9:42, Разное

Безмерно рад возможности представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18:56, вес – 3270 грамм. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Пилар, горжусь тобой, моя жизнь! Я безумно люблю тебя!

– поделился в Instagram чудесными новостями Серхио этой ночью.

34-летний футболист Серхио Рамос и 42-летняя телеведущая Пилар Рубио встречаются с 2012 года. Ради Серхио Пилар оставила бойфренда, с которым была вместе почти десять лет. В июне прошлого года Серхио и Пилар сыграли свадьбу. Пара поженилась в Севильском кафедральном соборе, крупнейшем готическом соборе Европы. На праздник были приглашены все звезды испанского футбола. Также среди гостей были замечены Дэвид и Виктория Бекхэм. По данным зарубежных СМИ, на роскошную свадьбу пара потратила более трех миллионов евро.

Серхио Рамос, Пилар Рубио и Максимо Адриано

Пара воспитывает троих сыновей: в 2014 году у них родился Серхио Рамос Рубио-младший, в 2015-м – Марко, в марте 2018-го – Алехандро Рамос Рубио.

О четвертой беременности Пилар стало известно в январе этого года. Супруги рассказали об этом весьма необычным способом – в прямом телеэфире. Рубио появилась в программе El Hormiguero, на ее живот была направлена видеопроекция зарождающегося младенца. После этого ведущий спросил у Пилар, можно ли их с Серхио поздравлять, и она ответила “Да, можно”.

Серхио Рамос и Пилар Рубио с детьми