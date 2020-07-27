Специалисты рассказали, может ли организм противостоять инопланетным микробам

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27.07.2020, 9:35, Новости дня

Во время нового исследования ученые решили выяснить, будет ли в случае попадания инопланетных микробов человеческий организм сопротивляться.

Обнаружилось, что по своей структуре организмы с других планет имеют другие аминокислоты. В лабораторных условиях ученые провели синтез двух видов аминокислот, которые являются комбинацией и не имеют аналогов на Земле. Эти аминокислоты были обнаружены в углеродистых метеоритах в больших количествах.

Ученые наблюдали за реакцией иммунных клеток грызунов на них. Обнаружилось, что для запуска иммунного ответа – Т-клеток активация основных клеток оказалась наименее эффективной. Более высокую активность показали пептиды, состоящие из аминокислот, которые находятся на Земле.





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