Ученые рассказали, какой тип людей может объедаться и не толстеть

27.07.2020, 9:30, Разное

Британские исследователи рассказали, кому можно объедаться и не толстеть. Специалисты пришли к выводу, что благодаря т.н. эффекту «сытого желудка» даже употребив слишком большое количество калорий можно не опасаться за появление лишнего веса.

Исследованием данного эффекта занимались сотрудники Университета Бата. Они организовали эксперимент, в котором приняли участие мужчины возрастом от 22 до 37 лет без нарушений метаболизма. Оказалось, что после употребления двойной порции пиццы у них не наблюдался набор лишнего веса, поскольку организм справлялся с метаболизмом возросшего количества еды.

Однако исследователи уточнили, что переизбыток калорий не вредит людям со здоровым организмом. Изредка они могут позволить себе съесть двойную порцию пищи. Накапливать избыточный вес организм начнет в том случае, когда переедание станет повседневной привычкой, а не разовым явлением.