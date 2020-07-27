 

Обнаружены новые эффективные препараты против коронавируса

27.07.2020, 9:30, Разное

Ученые в процессе проведения очередного исследования обнаружили новые препараты, которые могут быть эффективными в лечении коронавируса. Установлено, что на сегодняшний день обнаружено более 20 таких лекарственных средств.
Международная группа ученых проанализировала крупную коллекцию препаратов и определила их способность предотвращать развитие в организме коронавирусной инфекции. В результате они нашли 100 молекул, которые обладали противовирусной активностью. Всего был выделен 21 лекарственный препарат. Все эти средства можно безопасно использовать в лечении пациентов с COVID-19.

Из нового списка 13 препаратов по другим показаниям уже проходили различные клинические испытания. Их эффективная работа может осуществляться в той концентрации, которая потенциально подойдет заболевшим коронавирусом. Одобрение FDA уже получили ремдесивир, астемизол и клофазамин.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка заболевания произошла на рынке китайского города Ухань. Через два с половиной месяца ВОЗ объявила пандемию. По данным международной организации, в мире число заболевших COVID-19 составило более 16,2 миллиона. Из них 9,36 миллиона уже выздоровели, 648 тысяч скончались.





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