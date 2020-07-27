Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы

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27.07.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфекторах.

Подчеркивается, что было проведено исследование, которое показало, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях более чем на 48 часов. При этом обработка поверхностей дезинфекторами позволяет бороться с жизнеспособными вирусными частицами.

«В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Добавляется, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфектанты обладают такой же эффективностью.

«Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», – добавляется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ будет поставлять дезинфекторы в аэрозольной упаковке в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. До этого стало известно, что российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.





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