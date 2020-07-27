 

Блогеры: В марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой 550 долларов

27.07.2020, 9:30, Разное

В Сети появилась неофициальная информация об одной из моделей следующего поколения «яблочных» смартфонов. По данным техноблогеров, iPhone 12е выйдет в продажу в марте следующего года по цене от 550 долларов США.
При этом устройство не получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, что и позволит снизить его стоимость. Как сообщалось ранее, iPhone 12 американская корпорация Apple намерена представить в начале сентября или в октябре. Расширенные версии аппаратов в таком случае появятся в магазинах в ноябре-декабре.

Модификация iPhone 12 с приставкой E в названии будет выпущена в двух вариантах с размерами дисплеев в 5,4 и 6,1 дюйма. В остальном, как заверяют инсайдеры, особых отличий от основного гаджета двенадцатого поколения не ожидается. Так, в аппарате установят процессор SoC A14 Bionic, работу которого дополнит 4-гигабайтный чип оперативной памяти. Дизайн iPhone 12е выполнят в традиционном и узнаваемом для устройств компании стиле.

Как и базовый смартфон, новинку оснастят двойной основной камерой. При этом стоимость версии с меньшим экраном составит 550 долларов США. Девайс с увеличенным дисплеем обойдется на 100 долларов дороже. Официального подтверждения данных об iPhone 12e пока нет, однако в Apple ранее заявляли о подготовке более доступных по цене моделей. Одним из вариантов снижения стоимости рассматривался именно отказ от модема 5G, что соответствует появившейся сейчас информации.





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