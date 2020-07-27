Рыбинск. Криминальная хроника с 20 по 26 июля

27.07.2020, 9:34, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил автомашину «Шевроле Ланос», разбив лобовое стекло и стекло двери. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Установлен подозреваемый ранее судимый, неработающий житель г. Рыбинска 1991 г.р., котором даны признательные показания.

Он пояснил сотрудникам полиции, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, заметил автомобиль знакомой женщины, с которой ранее общался, решил его повредить.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении кражи кошелька у пенсионерки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась пенсионерка и сообщила о том, что у нее при неизвестных обстоятельствах пропал кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составил 3,5 тысячи рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам задержана подозреваемая в совершении кражи – жительница г. Рыбинска 2003 г.р. Дав признательные показания, девушка пояснила сотрудникам полиции, что из сумки незнакомой женщины, которая выходила из магазина в микрорайоне «Скоморохова гора», похитила кошелек, в котором находились деньги в сумме 3500 рублей. Денежные средства потратила, кошелек выбросила.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи ювелирных украшений у женщины

В полицию города Рыбинска с заявлением обратилась местная жительница 1981 г.р.: неизвестные похитили принадлежащий ей мобильный телефон и ювелирные украшения. Ущерб составил около 35 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска выявлен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1968 г.р. Полицейскими установлено, что накануне он подвозил заявительницу на автомобиле. Воспользовавшись тем, что женщина уснула во время движения, водитель похитил у нее ценные вещи.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято, расследование продолжается.

Банковская карта – ключ от ваших сбережений!

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты.

Установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который, представился сотрудником банка, под предлогом предотвращения несанкционированного снятия сбережений, убедил передать ему сведения о реквизитах банковской карты. Через некоторое время произошло списание денежных средств в сумме 230 тыс. рублей.

В этот же день аналогичным способом лишился своих накоплений еще один житель г. Рыбинска.

Сотрудниками полиции по данным фактам проводятся проверки.

Полиция напоминает о необходимости быть осторожными в общении с незнакомыми людьми по телефону.

Накануне аналогичный звонок поступил члену Общественного совета при МУ МВД России «Рыбинское» Светлане Будилковой, владея информацией об участившихся фактах мошенничеств подобным способом, она грамотно выстроила диалог не став «жертвой» мошенников.

Сотрудники полиции призывают:

Если вам поступил подобный звонок, не бойтесь показаться невежливыми и немедленно прекратите разговор. Вы всегда можете самостоятельно перезвонить в свой банк по телефону, указанному на вашей карте, и у точнить интересующую информацию у специалиста.

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.

Никогда не выполняйте каких-либо указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись.

Также проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя сообщать конфиденциальные сведения посторонним и неизвестным людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц.

После совместного времяпрепровождения у жителя г. Рыбинска пропал сотовый телефон и деньги с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Гагаринский и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах пропал телефон и деньги с банковской карты. Ущерб составил около 20000 руб.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Углич 1981 г.р. и обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемый с заявителем распивали спиртные напитки около одного из магазинов на улице Щепкина, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый вытащил из кармана его шорт телефон и ушел. В чехле сотового телефона находилась банковская карта оборудованная чипом бесконтактного способа оплаты. Воспользовавшись данной банковской картой, подозреваемый, осуществил покупки в различных магазинах города на сумму около 7000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража) и частью 2 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража контейнеров для сбора мусора

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Веретье с контейнерной площадки пропали 4 металлических контейнеров для сбора мусора. Сумма ущерба составила более 18 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый, местный житель мужчина 1990 г.р., которым даны признательные показания. Мужчина пояснил полицейским, что сдал контейнеры в пункт приема металлолома.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Установлен подозреваемый в совершении хищения телефона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил, что утратил сотовый телефон.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что заявитель в ночное время в ходе распития спиртных напитков на лавочке возле дома по ул. Рапова оставил без присмотра сотовый телефон. Этим воспользовался незнакомый мужчина, который проходил мимо, остановившись, попросил сигарету, затем заметил оставленный без присмотра телефон и, похитил его. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, не работающий, ранее судимый житель микрорайона Заволжье 1996 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания.

Полиция предупреждает, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Пресс – служба МУ МВД России «Рыбинское»