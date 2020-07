Как развивается «новая холодная война» между США и Китаем?

24 июля Китай объявил о закрытии американского консульства в городе Чэнду — в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне незадолго до этого. Происходящее уже называют новой холодной войной между США и Китаем: последние несколько месяцев страны подозревают друг друга в шпионаже, запрещают работу журналистам противника, ловят чужих хакеров и обвиняют друг друга в создании коронавируса. Таня Ускова разобралась в том, почему на фоне пандемии ухудшились отношения США и Китая, при чем тут предстоящие американские выборы и прошлогодние протесты в Гонконге.

Закрытие консульств

Отозвать лицензию у американского консульства в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) Китай решил после того, как 21 июля в США закрыли китайское консульство в городе Хьюстон (Техас). Китайским дипломатам дали 72 часа на эвакуацию. По заявлениям администрации Дональда Трампа, это было сделано, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию». А государственный секретарь Майк Помпео и вовсе сказал, что консульство в Хьюстоне было оплотом шпионажа.

На следующую ночь на территории консульства был виден дым. Туда вызвали пожарных, но заступить на формальную территорию другой страны они не смогли. Американская сторона уверена — дипломаты сжигали документы, прежде чем покинуть страну. Их видели покупающими бочки, а в мусорках потом нашли клочки бумаги.

На следующий день Майк Помпео в своем выступлении заявил, что решение США закрыть консульство в Хьюстоне было американским ответом на поведение Китая.

– Президент Трамп сказал “достаточно”. Мы больше не позволим этому продолжаться, — рассказал Помпео. — Мы ожидаем от Коммунистической партии Китая, что она будет вести себя подобающе, а если она этого не делает, то и мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы будем защищать американских людей, нашу национальную безопасность, нашу экономику и наши рабочие места.

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио добавил, что консульство в Хьюстоне было центром китайского шпионажа, использовавшего агентов, чтобы влиять на Конгресс, и заявил, что представительство давно нужно было закрыть.

В тот же день США обвинили двух китайских граждан в попытке хакерской атаки с целью украсть результаты американских исследований вакцины от коронавируса. В министерстве юстиции США заявили, что те же «китайские хакеры» атаковали международные организации и правозащитников в Гонконге. В Китае обвинения отвергли, посчитав их неуважением к китайским ученым и их достижениям.

Никаких больше объяснений со стороны США не последовало. В Китае заявили, что это решение саботирует договоренности между США и Китаем, и они вынуждены будут принять ответные меры. И хотя многие подозревали, что в ответ Китай закроет важные консульства — например, в Гонконге, — в итоге закрыли консульство в Чэнду.

Отчасти это выглядит как попытка сдержать дальнейшую эскалацию отношений, но непонятно, насколько это действительно может улучшить ситуацию. Некоторые эксперты говорят, что в таких напряженных отношениях США и Китай не находились со времен Мао, а происходящее напоминает новую холодную войну — в этот раз не с СССР или Россией, а с КНР.

При чем тут пандемия?

Новый виток напряженности между США и Китаем начался с приходом пандемии: еще в марте Дональд Трамп начал обвинять Китай в создании коронавируса. Сначала президент преуменьшал опасность вируса, а когда количество зараженных начало стремительно увеличиваться — сейчас в стране по 70 тысяч инфицированных в день, — начал переносить ответственность на Китай. COVID-19 Дональд Трамп называл не иначе как «китайский вирус» и даже вычеркивал из своих речей часть «корона», чтобы заменить ее на слово «китайский». Майк Помпео тогда обвинил Китай в том, что китайское правительство скрывало информацию о коронавирусе (это оказалось правдой), и подвергло опасности весь мир.

Китай вину за распространение коронавируса в мире не признает. В ответ на обвинения США министр иностранных дел КНР даже заявил, что коронавирус в Ухань могли принести американские военные. Но после Китай стал подвергаться международной критике со всех сторон — за то, что скрывал масштабы пандемии зимой. Теперь в Китае говорят, что США распространяет конспирологические теории и ложь, тем самым только ухудшая и так напряженные отношения между странами.

Действительно, США в большей степени выглядит инициатором эскалации напряженности. Еще с 2018 года страна находится с Китаем в торговой войне, и Дональд Трамп уже высказывался резко на тему Китая. Но во время коронавируса «антикитайская пропаганда» стала куда масштабнее, а большинство ходов в новой холодной войне инициирует США.

В марте США ограничило количество граждан Китая, которые могут работать в пяти китайских новостных агентствах, находящихся в Америке, до сотни. В ответ в Китае решили выгнать американских журналистов, работающих для The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post.

После этого на протяжении нескольких месяцев Дональд Трамп и его администрация продолжали негативно высказываться о Китае. В ФБР Китай стали открыто называть самой большой угрозой Америке, за время пандемии как минимум четыре человека в США были арестованы по подозрению в шпионаже для Китая. А за день до закрытия американского консульства в Чэнду, в США арестовали трех граждан Китая за нарушение при получении визы — якобы те соврали о своем членстве в китайской армии. В стране растет негативное отношение к Китаю, китайские дипломаты заявляют о получении угроз, а люди с азиатской внешностью, живущие в Америке, говорят о росте расизма.

Может начаться новая холодная война?

Пандемия коронавируса поставила и Китай, и США в крайне уязвимое положение. С одной стороны, Китай действительно скрывал информацию о распространении коронавируса на начальных этапах — и это стало причиной, почему сдержать эпидемию в одной стране не удалось. С другой стороны, Дональд Трамп тоже преуменьшал масштаб пандемии, и США теперь находятся на первом месте в мире по количеству зараженных.

Для Трампа как президента это крайне болезненная ситуация: его поддержка в стране на фоне неконтролируемой пандемии и одновременных протестов Black Lives Matter стремительно падает, а осенью должны состояться новые президентские выборы, и Дональд Трамп намеревался их выиграть. Поэтому администрации Трампа было выгодно попытаться сместить ответственность на Китай: Дональд Трамп в какой-то момент даже стал открыто заявлять, что Китай просто хочет, чтобы тот проиграл президентские выборы.

Кроме того, Китай сейчас находится в центре международной критики из-за несоблюдения прав человека в стране. Связано это в первую очередь с новым китайским законом о национальной безопасности, принятом после прошлогодних протестов в Гонконге. Фактически он переводит Гонконг — крупный международный экономический центр, — под тотальный контроль Китая. Закон этот уникален не только потому, что фактически предполагает полное уничтожение оппозиции в регионе — за даже побуждение к нарушению нацбезопасности можно получить пожизненное лишение свободы, — но и распространяется на всех людей, находящихся в Китае, а также на граждан, находящихся в других странах.

После принятия этого закона США выступил с резкой критикой Китая и призвал своих союзников к такой же критике. Кроме того, в июле США объявили санкции в отношении Китая за насилие над мусульманскими меньшинствами — уйгурами, которые содержатся в специальных лагерях и преследуются. По этим причинам Китай винит США в создании негативного отношения к КНР на международной арене.

Пока сложно сказать, как будут развиваться отношения США и Китая дальше. Будет ли продолжаться эскалация напряженности между обеими странами, зависит, по всей видимости, не только от того, какой урон нанесет коронавирус, но и от того, кто выиграет президентские выборы в США, и от масштабов второй волны COVID-19, которая может прийти уже осенью. Но закрытие консульств с обеих сторон — это серьезный шаг, после которого нормализовать отношения между странами будет трудно.