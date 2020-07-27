Айза Анохина: Меня называют страшной и старой

27.07.2020, 9:09, Разное

35-летняя блогер и ведущая Айза Анохина заявила, что в Сети нередко ее называют страшной и старой. В то же время сама она считает себя красивой и молодой. К своим хейтерам знаменитость относится с юмором.

Айза Анохина добавила, что если кто-либо нуждается в страшной подруге, то можно смело обращаться к ней. Публикацию о красоте блогер дополнила фотографией со своим возлюбленным Олегом Майами. Пара строит отношения уже несколько месяцев. На снимке Айза Анохина выглядит очень довольной и счастливой.

После выхода интервью, которое взяла Ксения Собчак, на знаменитость обрушилось множество негатива. В нем Анохина раскритиковала Ольгу Бузову за неумение вести дела. Якобы та берется одновременно за несколько проектов, но до конца ничего не доводит. Блогер считает, что менеджмент Бузовой просто зарабатывает на ней деньги.

В реалити «Супер Айза», которое выходило в эфире телеканала «Супер», главная героиня пояснила о том, как тяжело переживала развода с рэпером Гуфом, которому подарила сына Сами. Спустя несколько лет знаменитость вышли замуж за серфера Дмитрия Анохина. Однако брак пары не продлился долго. На протяжении всего шоу зрители могли наблюдать за бракоразводным процессом звездной семьи. Чтобы получить его, Анохиной пришлось выплатить мужу несколько миллионов, которые он давал на открытие совместного бизнеса.