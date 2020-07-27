В РФ провели более 27 млн тестов на коронавирус

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27.07.2020, 9:08, Новости дня

Российские специалисты провели в общей сложности более 27 млн тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.

«В Российской Федерации проведено более 27,1 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 239 тыс. исследований.

Планка в 26 млн проведенных тестов была преодолена в прошлый четверг, 23 июля.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 263 759 человек.

Напомним, 20 июля Роспотребнадзор сообщил, что российские специалисты провели в общей сложности более 25 млн тестов на коронавирус.





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