Соловьев осудил Зеленского за переговоры с террористом в Луцке

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27.07.2020, 9:08, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за переговоры с захватчиком заложников в Луцке.

«Зеленский решил устроить себе 15 минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры. Не дай Бог появятся серьезные люди – не один этот сумасшедший, а как это было в «Норд-Осте», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

Также он прокомментировал видео задержания захватчика заложников. «Выходит террорист, ставит неизвестно что – может быть, там взрывчатка. Он несколько минут стоит и говорит: «Ну, что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесет?» И он никому не интересен», – сыронизировал телеведущий.

По словам Соловьева, злоумышленника задержали «трое ленивых людей». «Их не волнует, что стоит рюкзак, что там могут быть сообщники. … Стали выходить заложники, их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: «Тут налета, с поворота». Приехали: «Всем мордой в грязь!». А никого уже нет. Кого они собрались брать – автобус уже пустой», – заключил он.

21 июля дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. Террорист удерживал заложников более десяти часов. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне».

Владимир Зеленский действительно записал соответствующее видеообращение, после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено. 





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