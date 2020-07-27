Полицейские проверят видео с прикуривающим от свечи в церкви подростком

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27.07.2020, 9:08, Новости дня

В Чите полицейские проведут проверку в отношении видеоролика, на котором подросток прикуривает от церковной свечи в соборе, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

«В управлении МВД России по Забайкальскому краю проводится проверка по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в мае 2017 года Белгородский суд приговорил 22-летнюю жительницу города по статье об оскорблении чувств верующих к штрафу в 15 тыс. рублей за публикацию фотографий, на которых она прикуривает от свечи в храме.





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