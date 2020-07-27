Мнение: Бессрочное перемирие
27.07.2020, 9:05, Разное
Сегодня с нуля часов на Донбасса снова вводится "бессрочное перемирие".
Вечером 26 июля за несколько часов до "перемирия", обстрелы как обычно продолжались.
Ниже, официальные приказы по армиям ЛДНР и Украины.
ДНР.
ЛНР
Плюс по ВСУ.
* * *
Уверен, что "бессрочное перемирие" долго не продлиться, как и предыдущие.
Интрига есть разве что с вопросом – нарушат в первый же день или хотя бы 2-3 дня будут имитировать прекращение огня с резким снижением интенсивности обстрелов.
Источник: Colonel Cassad
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