 

В Бундестаге заявили о нарушении Вашингтоном суверенитета Германии и ЕС

27.07.2020, 8:53, Новости дня

Давление Вашингтона на участников проекта «Северный поток – 2» нарушает суверенитет Европы и, в частности, Германии, сообщил председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Меня, как и прежде, поражают действия правительства США. Я расцениваю это как прямое нападение на германский и европейский суверенитет», – сообщил он, передает ТАСС.

При этом Эрнст отметил, что хотя правительство Германии «жестко осуждает угрозы со стороны США», но не принимает конкретных мер.

«Как бы то ни было, все больше политиков, представляющих федеральное правительство, выступают за более жесткий подход», – добавил он.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». После этого американское давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток – 2» усилилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству, ситуацию проанализируют для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта.

Из-за ситуации вокруг газопровода Восточный комитет германской экономики изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегать. 





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