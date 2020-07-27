В РФ введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

27.07.2020, 8:53, Новости дня

Уголовная ответственность вводится в РФ за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

Согласно поправкам, с 27 июля соответствующее нарушение наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, передает ТАСС.

Изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных «с извлечением крупного дохода», передает РИА «Новости».

По мнению экспертов, поправки снизят риск оформления диагностических карт неаккредитованными лицами.

По словам руководителя экспертного центра «Деловой России» Екатерины Авдеевой, для интересов общества важно не то, что предприниматель получит еще одну лицензию, а важно качество товаров и услуг и безопасность. Должен быть четкий механизм регулирования и ответственность лиц, которые не осуществляли надлежащий контроль и не предпринимали соответствующие меры, уверена она.

«Уголовная ответственность, конечно же, должна быть. Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать. Во-вторых, важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие», – отметила она.

Авдеева также считает, что новая мера может повысить давление на предпринимателей, особенно с учетом того, что нередко речь идет именно о субъектах микро, малого или среднего бизнеса.

«Поэтому с введением уголовной ответственности должна быть упрощена процедура получения такой лицензии и аккредитации не с точки зрения требований, а с точки зрения процедур, должен осуществляться надлежащий контроль с учетом риск-ориентированного подхода, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой, поэтому должен быть механизм предупреждения, возможно, через административную ответственность», – резюмировала она.

Тем временем стало известно, что страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забыл предупредить об этом своего страховщика.

В марте в России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



