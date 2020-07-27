Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне роста случаев COVID-19

27.07.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром изменяются разнонаправленно на фоне растущих случаев заражения коронавирусом, в то время как напряженность между США и Китаем также оказывает давление на рынки.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 43,76 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,02% – до 41,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть в понедельник снизились, поскольку рост случаев коронавируса грозит подорвать восстановление спроса, а напряженность в отношениях между США и Китаем толкает инвесторов к активам-убежищам. Несмотря на то, что спрос на нефть несколько улучшился по сравнению со вторым кварталом,поддерживая цены, многие участники торгов считают, что он может быть подорван возобновлением карантинных мер в США и ряде других стран.