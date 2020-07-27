В Швейцарских Альпах разбился самолет

27.07.2020, 8:45, Новости дня

Днем 25 июля в швейцарском кантоне Валлис разбился небольшой частный самолет, сообщила местная полиция.

Очевидец позвонил по телефону аварийной службы и рассказал, что видит падающий самолет. Затем он перезвонил и сообщил о клубах черного дыма на склоне горы.

Место крушения находится в Швейцарских Альпах; для поисков обломков был послан вертолет.

На месте аварии обнаружены четыре тела: двух швейцарцев в возрасте 66 и 50 лет и двух австрийцев (50 и 46 лет).

Расследование ведет швейцарское бюро по безопасности на транспорте. Известно, что самолет вылетел с аэродрома в кантоне Берн и должен был приземлиться там же.