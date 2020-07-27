 

Гармаш об объявленном перемирии на Донбассе: Тактические плюсы от него я считаю значительными

27.07.2020, 8:45, Новости дня

Журналист Сергей Гармаш, который недавно вошел в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, 26 июля в эфире телеканала “Украина 24” высказал сомнения, что перемирие будет длительным.

“Я не сильно верю в то, что перемирие будет длительным и устойчивым, потому что если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической подгруппе, в гуманитарной подгруппе, где обменивают наших пленных. Сейчас, по крайней мере в политической подгруппе, каких-то подвижек, прорывов и предпосылок я не вижу”, – отметил Гармаш.

По его словам, объявленное перемирие – тактическое.

“В чем его плюс для Украины, дай бог если оно не сорвется, то все-таки не мы его сорвем. И ответственность будет лежать на той стороне”, – считает журналист.

Он отметил, что уже есть совместное заявление Берлина и Парижа, которые поддерживают это перемирие.

“Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на нормандской встрече уже четырьмя лидерами было подписано это перемирие. То есть [президенту РФ Владимиру] Путину уже сложно будет сказать, что он – не сторона конфликта. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными”, – добавил Гармаш. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики “ЛНР” и “ДНР”.

В полночь 27 июля перемирие вступило в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Euronews – миллионы заражённых коронавирусом — США и Бразилия ставят новые антирекорды

30.06 / Политика: Почему резко падает популярность Зеленского

29.06 / Лавров сообщил о 20 тыс. желающих вернуться домой россиянах

09.07 / Сегодняшнее “государство” в РФ – это стыдливый эвфемизм. Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе. Мы в заложниках у воров и убийц

05.07 / “Мы готовимся”. Глава ВМС Украины не исключил, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область

27.06 / Украина и Франция подпишут контракт на €136 млн – Аваков

30.06 / Суд освободил давшую показания против Серебренникова экс-главбуха

26.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

20.07 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

13.07 / Разница в 400 тысяч голосов. Стали известны окончательные результаты выборов президента Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска