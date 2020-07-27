Трамп не будет открывать соревнования по бейсболу на стадионе Yankee

27.07.2020, 8:41, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп не станет делать первый бросок мяча на стадионе Yankee в Нью-Йорке в сентябре.

Трамп написал в Твиттере в воскресенье, что он не сможет приехать из-за «повышенного внимания» к коронавирусу, вакцинам и экономике.

«Мы сделаем это позже в этом сезоне», – написал он.

До этого на своем брифинге в четверг Трамп объявлял, что в первый день игр Главной лиги бейсбола 15 августа он приедет на стадион Yankee, чтобы совершить первую подачу.

Трамп пытается убедить избирателей, что он серьезно относится к вирусу, что проявляется в проведении брифингов и отмене мероприятий съезда Республиканской партии, которые должны были пройти в Джексонвилле, штат Флорида. В настоящее время Флорида является одним из нескольких очагов эпидемии в США.