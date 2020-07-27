Ученые раскрыли тайну мурашек на коже у человека

27.07.2020, 8:30, Разное

Американские исследователи изучили особенности пилоэрекции, или мурашек на коже. Специалисты Гарвардского университета в США раскрыли тайну подобного явления у человека.

Как известно, «гусиная кожа» или мурашки, является защитной реакцией на низкие температуры, свойственной животным с густой шерстью. Однако за время эволюции Homo sapiens она никуда не исчезла и у людей. Отвечает за подобное явление высшая нервная система человека, помогающая приспосабливаться организму к внешнему миру.

В ходе исследования с задействованием электромикроскопии американские исследователи установили факт оборачивания нервных волокон вокруг стволовых клеток волосяных фолликул. Вследствие этого эти клетки активизируются, что вызывает рост новых волос. Ультраструктурный уровень взаимодействия нерва и стволовой клетки показывает, что возбудимые клетки регулируются нейронами по аналогии с мышцами и синапсами. Однако похожие на синапсы структуры возникают и в связях с эпителиальными стволовыми клетками.

По мнению членов научной команды, изучавших вопрос реакции, при которой возникает ощущение мурашек на коже, она связана с регенерацией тканей и изменениями в окружающей среде. Так, при похолодании именно благодаря мурашкам организм привыкает к новым внешним обстоятельствам и адаптируется к происходящим изменениям.