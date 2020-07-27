 

Фармаколог назвал опасные побочные эффекты у препаратов от коронавируса

27.07.2020, 8:30, Разное

Российский фармаколог Юрий Киселев перечислил возможные побочные эффекты, появляющиеся после применения распространенных препаратов от коронавируса. Специалист настоятельно рекомендовал не заниматься самолечением, поскольку некоторые лекарства опасны и без контроля со стороны врача существует риск нанесения непоправимого вреда организму.
По словам Юрия Киселева, коронавирус медики пытаются лечить, используя различные медикаменты, например, препараты против малярии или ВИЧ-инфекции. Однако в данном случае эти средства не имеют профилактической или лечебной ценности. Кроме того, противомалярийные препараты из-за побочных эффектов могут оказаться опасными.

Так, после их использования может перестать функционировать иммунитет, появиться слабость, произойти расстройство кишечника, возникнуть психическое отклонение или просто выпадут волосы. В некоторых случаях наблюдается повышенное давление, почечная токсичность и увеличение уровня сахара в крови, добавил Юрий Киселев.





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