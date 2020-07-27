 

Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

27.07.2020, 8:14, Разное

Медики перечислили 5 худших утренних пищевых привычек. Одной из них является употребление кофе сразу после пробуждения…

Как отметили врачи, многие люди не придают значение тому, что завтрак – это самая важная еда в течение дня. От того, какая пища употребляется, зависит как самочувствие, так и здоровье. В частности, настоятельно рекомендуется не пить чай или кофе после пробуждения. Идеальный вариант – стакан воды с медом или любым теплым напитком, который успокаивает желудок и помогает работе желудочно-кишечного тракта. Для этой цели хорошо подходят ромашка или анис. Следующая нежелательная привычка – предпочтение кислым напиткам натощак, к примеру, из лимона или апельсина.

Также медики не советуют людям с проблемами с кишечником есть блюда, которые способствуют газообразованию. К продуктам, способствующим метеоризму относятся: капуста, мясные и рыбные консервы, бобовые, макаронные изделия из муки высшего сорта. Нежелательной пищевой привычкой является и чрезмерное употребление на завтрак жирной пищи, что чревато не только повышением уровней кровяного давления и холестерина, но и ослаблением иммунитета.

Советуют специалисты и избегать употребления напитков сразу после приема пищи, что позволит желудочно-кишечному тракту справляться со своей задачей в полной мере.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Медики рассказали о первой помощи при остеохондрозе

26.07 / Учёные нашли способ переработки использованного пластика

24.05 / Ученые установили пользу усов

21.07 / Екатерина Климова об отношениях с бывшим мужем: Еще рано ставить точку

28.06 / “Победа Победовна”: Михаил Галустян похвастался перед подписчиками фотоснимком красавицы-жены

15.07 / Мнение: Приятная новость!

29.04 / Ученые обнаружили лекарство, которое не дает раку возвращаться – фостаматиниб

26.07 / “Путин захватил сирийские Голаны”

17.07 / В 2015 году мальчик бесследно исчез из лесного лагеря, бросив любимую игрушку

21.07 / Мнение: Путин и Насреддин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска