Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

27.07.2020, 8:14, Разное

Медики перечислили 5 худших утренних пищевых привычек. Одной из них является употребление кофе сразу после пробуждения…

Как отметили врачи, многие люди не придают значение тому, что завтрак – это самая важная еда в течение дня. От того, какая пища употребляется, зависит как самочувствие, так и здоровье. В частности, настоятельно рекомендуется не пить чай или кофе после пробуждения. Идеальный вариант – стакан воды с медом или любым теплым напитком, который успокаивает желудок и помогает работе желудочно-кишечного тракта. Для этой цели хорошо подходят ромашка или анис. Следующая нежелательная привычка – предпочтение кислым напиткам натощак, к примеру, из лимона или апельсина.

Также медики не советуют людям с проблемами с кишечником есть блюда, которые способствуют газообразованию. К продуктам, способствующим метеоризму относятся: капуста, мясные и рыбные консервы, бобовые, макаронные изделия из муки высшего сорта. Нежелательной пищевой привычкой является и чрезмерное употребление на завтрак жирной пищи, что чревато не только повышением уровней кровяного давления и холестерина, но и ослаблением иммунитета.

Советуют специалисты и избегать употребления напитков сразу после приема пищи, что позволит желудочно-кишечному тракту справляться со своей задачей в полной мере.