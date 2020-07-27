Найдена «удивительная» польза от употребления перезрелых бананов

27.07.2020, 8:11, Разное

Исследователи из Корнельского университетского колледжа (США) экологии человека доказали «удивительную» пользу от употребления перезрелых бананов. Ранее считалось, что питательных веществ содержится больше в обычных спелых фруктах.

Согласно данным недавнего исследования, в перезрелых бананах присутствует большое количество антиоксидантов, которые замедляют процесс повреждения клеток, а это снижает угрозу возникновения массы заболеваний. Помимо этого такие фрукты помогают избавиться от изжоги и предотвращают анемию. За счет большого количества калия перезрелые бананы способствую понижению давления. Также они улучшают кровоток и борются с закупоркой артерий. Для оздоровления сердечно-сосудистой системы фрукты необходимо употреблять регулярно. К удивлению ученых, выяснилось, что в перезрелых бананах содержатся соединения фактора некроза опухоли. Они появляются именно в темных пятнах и способствуют уничтожению раковых и других дефектных клеток.

Кроме того, переспелые бананы помогают бороться с язвами желудка и избавляют от запора. Помимо этого ученые говорят, что они устраняют неприятные симптомы при ПМС и лечат депрессию.