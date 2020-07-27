Новому российскому космороботу решили не давать имени

27.07.2020, 8:08, Новости дня

Следующий российский космический робот, который разрабатывается на смену роботу «Федору», может остаться без собственного имени, а получить цифро-буквенное обозначение, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик робота «Федора») Евгений Дудоров.

«У нас он носит название SAR – система антропоморфная робототехническая. Нового имени мы не придумывали. Думаю, в итоге будет, возможно, цифро-буквенное обозначение. В данной ситуации это было бы правильно», – передает РИА «Новости» слова Дудорова.

Напомним, в ноябре 2019 года директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что антропоформный робот-пилот перспективного транспортного корабля «Орел» получил имя «Артем».



