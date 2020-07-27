 

«Отрезали голову»: Багиров назвал родственников Высоцкого «психами и упырями»

27.07.2020, 7:53, Разное

Российский писатель Эдуард Багиров раскритиковал родственников певца Владимира Высоцкого за их решение отреставрировать памятник советскому исполнителю. Он назвал родных музыканта «психопатами и упырями» за то, что те «отрезали голову» прежнему памятнику, литератора поддержали многие поклонники барда.
По словам Багирова, он в совершеннейшем недоумении от того, что кому-то пришла в голову идея о замене головы кладбищенскому памятнику. Ему сразу в голову пришел эпизод из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Писатель напомнил, что на Малой Грузинской улице в Москве есть еще одно культовое место (дом музыканта), где висит памятная доска. Он убедительно попросил не трогать ее, иначе обещал, что цветы складывать начнут под окнами родственников Высоцкого.

Ранее «обновленный» памятник посетил актер Станислав Садальский. На своей странице в Instagram-аккаунте он написал, что ему новая версия мемориала аналогичным образом не понравилась. Артист отметил, что сын Владимира Высоцкого через 40 лет решил «отрезать папе голову». Сам Никита Высоцкий признавался, что обновленный памятник выглядит так, как его первоначально задумывал скульптор.





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