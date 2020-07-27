Выяснилась разница в зарплатах в Москве и регионах

27.07.2020, 7:53, Новости дня

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40–50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».

«Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тыс. рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке – в среднем около 67 тыс. рублей. На зарплату более 50 тыс. рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тыс. рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске – в среднем 76 тыс. рублей, Туле – около 70 тыс. В Петербурге среднее предложение составляет 49 тыс. рублей, в Краснодаре и Калуге – почти 48 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге – 35 тыс. рублей.

Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тыс. рублей), Омск (59 тыс.) и Москва (48 тыс.). В Крыму учителя в среднем предлагают 34 тыс. рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде – около 28 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге – 24 тыс. и рублей.

Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тыс. рублей, в Брянске – 44 тыс. и рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тыс. рублей.

Выше предлагаемые зарплаты в Москве и для продавцов – около 45 тыс. рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове–на–Дону – 35 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 34 тыс., Самаре – 33 тыс. Наименьшие средние предложения зафиксированы в Нижнем Новгороде – 22 тыс. рублей.

Напомним, 22 июля премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.