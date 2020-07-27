 

Пушков заявил о неспособности Зеленского выполнить Минские соглашения

27.07.2020, 7:48, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков оценил требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений, предположив, что тот боится заявить Германии и Франции об отказе от их выполнения.

«Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своем отказе боится – поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», – написал сенатор в Twitter.

По словам Пушкова, пересмотреть документ Зеленскому не дадут, потому украинский президент «и выдумывает всякие отсрочки». «Детские игры», – заключил Пушков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить. В тот же день Россия заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке.





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