 

Гривна немного укрепилась к доллару и евро

27.07.2020, 7:40, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США поднялся на 12 копеек: с 27,88 грн/$ до 27,76 грн/$.

Гривна к евро подорожала на две копейки: с 32,24 грн/€ до 32,22 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю также укрепилась: с 3,91 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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