Число жертв коронавируса в мире приближается к 650 тысячам

27.07.2020, 7:40, Новости дня

К утру 27 июля коронавирусом в мире заразились 16 201 176 человек (+154 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 647 928 человек (+3,5 тыс. за сутки), выздоровело 9 360 046 человек.

В США число инфицированных достигло 4 233 927, умерло 146 935, излечилось 1 297 863 человека.

В Бразилии заболел 2 419 091 человек, 87 004 умерших и 1 812 913 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 385 685 человек, 32 771 умер, 917 568 выздоровели.

Далее следует Россия – 811 073 инфицированных, 13 249 умерших и 599 172 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 445 433 человек, умерло, согласно официальной статистике, 6769.

Мексика обошла Перу по масштабам заражения, сейчас там соответственно 390 516 заболевших и 43 680 умерших, 375 961 заразившийся и 17 843 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 26 июля в Украине коронавирусом заразились 64 849 человек. С начала эпидемии скончались 1605 пациентов, выздоровели 35 807 человек.