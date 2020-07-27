Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» собрались объявить в международный розыск

27.07.2020, 7:30, Новости дня

Основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей, сообщила замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко.

«Его (Белойвана) планируется объявить в международный розыск. Следствие продолжается», – передает РИА «Новости» слова Леоненко.

Она пояснила, что Белойван скрылся от органов следствия.

В июне 2017 года СУ СК по Москве сообщало, что Белойван стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов более чем на 650 млн рублей.

В феврале 2019 года обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей Юрий Белойван признал вину и раскаялся в содеянном.

В июле того же года СМИ сообщали, что Белойвана приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов

Напомним, в марте источник в правоохранительных органах сообщил, что против Белойвана возбуждено новое уголовное дело, бизнесмен скрылся от следствия.