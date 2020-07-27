За полгода бюджет недополучил 47 млрд рублей из-за налоговых преступлений

27.07.2020, 7:08, Новости дня

Бюджет РФ за первые шесть месяцев 2020 года недополучил более 47 млрд рублей в результате налоговых преступлений, сообщила зампредседателя СК генерал-полковник Елена Леоненко.

«По данным первого полугодия 2020 года, правоохранительными органами выявлено 3 тыс.062 налоговых преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение произошло на 17%. Предварительно расследованы уголовные дела о 1 тыс.730 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 47 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова Леоненко.

Уже удалось возместить порядка 30 млрд рублей. При этом «недобросовестные налогоплательщики, попавшие в орбиту уголовного преследования, добровольно уплатили в бюджет более 17,1 млрд рублей».

«В рамках уголовного процесса изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 419 млн рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, составила более 12,4 млрд рублей», – рассказала генерал-полковник.

«В РФ чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в РФ – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот», – сообщила Леоненко.

По ее словам, «таким образом завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону».

«Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС», – добавила Леоненко.

«А так как налогоплательщик фактически не нес расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и соответственно не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета», – заключила генерал-полковник.

Леоненко отметила, что чаще всего преступления в налоговой сфере совершаются в строительстве, торговле и на транспорте. По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, «а также лицами, фактически владеющими и руководящими бизнесом – так называемые конечные бенефициары».

«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», – сообщила Леоненко.

Напомним, Леоненко заявила, что правоохранительные органы обсуждают проект новой статьи Уголовного кодекса – «Налоговое мошенничество».