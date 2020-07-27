Жуткая тень и «чужая» рука

27.07.2020, 7:02, Разное

"Чужая" рука

Мне было 20 с лишним лет. Я приехал к родителям в гости (я учился в универе в другом городе) на пару недель. Они жили в трёшке одни. Спал я у них на матрасе в большой комнате между огромным шкафом-стенкой на всю стену и большим креслом.

И вот какой-то ночью я просыпаюсь от того, что мне на лицо – а я лежал на спине – что-то упало. Я пришёл в сознанию и начинаю понимать, что на моём лице лежит чья-то рука. На лбу я чувствовал ладонь, на рту и подбородке отдельные пальцы этой руки.

Если учесть, что даже физически, из-за нехватки места, со мной никто не мог лежать, можно понять какой ужас меня начал окутывать. Но так как я тогда был реалистом и не верил особо во всякие паранормальные вещи, то я взял себя в руки и сказал себе, что этому должно быть 100% какое-то логическое и простое объяснение!

Я взял эту руку моей правой рукой и отодвинул её от себя в левую сторону, чтобы посмотреть, откуда она вообще взялась. И тут я вижу, что рука оказывается является моей левой рукой! Только вот я её вообще никак не чувствовал и соответственно её вообще не мог шевелить. Поэтому она мною воспринималась как чужая. Я её положил на пол и она потихоньку начала оживать.

Чувства приходили и я понемногу мог шевелить пальцами. Странное при всём этом то, что рука на столько могла отняться (такое первый и последний раз в жизни было). Плюс то, что эта рука как-то двигалась (раз упала на моё лицо), при том, что я ей двигать не мог (т.к. она отнялась и я спал).

Автор: Антон

Жуткая тень

Это было давно, мне было лет 6-7. Я с родителями часто навещал летом бабушку с дедушкой в сравнительно далекой деревне. Мы и так жили в поселке городского типа, а эта деревня была на территории Украины, и имела название Бугаи.

Дед рассказывал, что так деревушку прозвали после того, как давным давно бугай (иначе бык) случайно упал в колодец и утонул в нем. Сама деревня была уже от части умирающей, в ней остались только старики и те постепенно уходили на покой.

У деда с бабушкой был огромный участок с парочкой построек сделанных в начале прошлого века моим прадедом, и выглядели они довольно потрепанно. Спали все в одном доме, внутри было тоже все довольно старенько. На стенах висели картины старые, такие же старые часы, которые на удивление работали, присутствовал портрет Ленина. Но так же были черно-белые фотографии прадеда.

Честно говоря, в деревне самой чувствовалось всегда спокойно, ничего аномального не было, но один раз прямо над нашим домом в небе я увидел что-то вроде летающей тарелки.

Это было, когда меня родители оставили на недельку вторую у бабушки с дедом. Объект в небе был черным, что выделяло его среди самолетов, но странно было то, что летел он вертикально вверх. Сначала летел под облаками, а после постепенно поднимался, скрылся в них а после виднелся далеко за пределами ними.

Чуть позже я как раз встретил одно из самых странных явлений в своей жизни. Летним солнечным утром я проснулся и увидел возле кровати большую объемную тень.

Честно говоря, в комнате на эту кровать выходило 2 больших окна, и оба с солнечной стороны. Солнечные лучи как раз меня разбудили собственно. Но когда я заметил эту тень, она начала двигаться в сторону выхода из комнаты, миновав как раз те 2 окна.

Я был невероятно напуган, быстро развернулся лицом к стенке и накрылся одеялом с головой, в надежде, что тень эта не заметила, как я проснулся. Лежал еще долго, пока дед не зашел в дом, чтобы я мог уже закричать и позвать на помощь. Я и сейчас помню как все было и на сонный паралич списать это не могу.

Автор: Владимир