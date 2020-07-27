Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек» встречается с девушкой на 30 лет моложе себя

27.07.2020, 6:53, Разное

Новая избранница певца Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» оказалась моложе его на 30 лет. Еще недавно 50-летний музыкант отметил юбилей и расстался с женой, но уже сейчас в его жизни появилась новая девушка.

В прошлом году с громким скандалом произошел развод между Андреем Григорьевым-Апполоновым и его 35-летней супругой. Бывшая жена музыканта вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова, а позже у них родился сын. Певец сильно переживал расставание, в некоторых СМИ утверждалось, что с депрессией музыкант борется, употребляя алкогольные напитки.

О появлении в жизни Андрея Григорьева-Апполонова молодой брюнетки в документальном фильме пояснила его бывшая супруга. А продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко добавил, что избраннице певца всего 19 или 20 лет, а это указывает на хорошую физическую форму исполнителя.