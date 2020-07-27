Две истории об исчезновении детей, в которых были замешаны иноапланетяне

27.07.2020, 6:42, Разное

Эти две истории напрямую связывают исчезновение человека со сверхъестественными силами. Причем обе они связаны с детьми.

Первая история произошла в 1940-х годах в отдаленном горном районе Катскилл в штате Нью-Йорк. Там жила семья, у которой была 5-летняя дочь по имени Джилл.

Однажды к ним в гости приехала другая семья с детьми и взрослые по большей части сидели дома, разговаривая, а их дети играли снаружи во дворе. Погода стояла хорошая и в какой-то момент маленькая Джилл заметила красивых бабочек и стала бегать за ними, чтобы поймать и рассмотреть.

Она так увлеклась этим, что не заметила, как ушла со двора сначала на опушку леса, а потом и в сам лес. И другие дети тоже не заметили момент ее исчезновения. Лишь когда во двор вышел кто-то из взрослых и спросил, где Джилл, дети могли лишь вспомнить, что она пыталась поймать бабочку, но девочки к тому моменту уже нигде не было видно.

Сначала паники не было, взрослые стали искать Джилл на опушке леса, потом зашли в лес и осмотрели ближайшую территорию. Но ребенка не нашли и тогда они испугались. Однако это был настолько удаленный район, что телефонная связь там работала плохо, а до ближайшего полицейского участка надо было ехать на машине.

Было решено обращаться в полицию на следующий день. Однако наутро маленькая Джилл внезапно объявилась дома. Она рассказала удивительную историю о том, что побежала в лес за бабочками и что зашла совсем недалеко, но внезапно поняла, что не понимает, где находится.

Она сказала, что слышала голоса взрослых, которые кричали и звали ее по имени, но это слышалось настолько искаженно и отдаленно от нее, что она не знала, в какую сторону идти.

Девочка села на бревно и заплакала от страха, а потом вдруг увидела неподалеку за деревьями две "куколки" – маленьких человечков в блестящей зеленой одежде и серебристыми волосами. Они стояли на земле и когда Джил позвала их, посмотрели на нее.

Девочка подошла к человечкам и спросила их, не знают ли они, как выйти из леса. Те кивнули и жестом поманили ребенка за собой.

Пока они шли, девочка увидела, что вокруг них кружат мерцающие шарики света, которые освещали лесное пространство. А еще она заметила, что они движутся через лес куда быстрее, чем двигаются их ноги, словно "фильм ускорился".

Вскоре существа довели Джилл до опушки, с которой она увидела свой дом. Существа в тот же миг пропали. Кем они были – пришельцами, лесными духами, плодом воображения маленького ребенка?

Следующая история не имеет хорошего конца. Это произошло 8 июня 1985 года в регионе Серра-да-Мантикейра в Бразилии. Мальчик-подросток Марко Аурелио Саймон вместе с другими мальчиками-бойскаутами пошел в поход в горный район Маринс Пик.

Отряд разделился на группы и в группе с Марко был взрослый руководитель и трое других мальчиков. Один из мальчиков оступился и повредил ногу, было решено отнести его обратно в лагерь бойскаутов. Марко был самым быстрым и сильным, поэтому его послали по тропе дальше, где он должен был встретиться с другими группами.

С собой у мальчика был мел и он должен был отмечать им свой путь, чтобы не заблудиться без взрослого руководителя. Однако в какой-то момент Марко пропал. Он не дошел до того места, где встречались другие отряды и не вернулся в лагерь. На тропе его нигде не оказалось.

Поначалу это казалось стандартной ситуацией, руководители бойскаутов решили, что ребенок всего лишь свернул не туда на развилке и пошли его искать. Но вскоре стемнело и все стало еще страннее. Во-первых, в небе над лесом внезапно стали летать и мигать множество разноцветных "огней".

Они мигали красным и синим цветом и летали как раз в том месте на тропе, где пропал Марко. Об этих огнях сообщали и руководители и другие мальчики-бойскауты.

Во-вторых, несколько мальчиков сообщили, что слышали крики и голос Марко, которые раздавались совсем рядом с лагерем. Однако все попытки найти мальчика были впустую, на том месте, где были слышны крики, были просто пустые лесные полянки.

Вскоре была вызвана полиция и весь район стали обыскивать поисковые отряды, в том числе со служебными собаками. Но собаки смогли лишь взять след ребенка на тропе и вскоре потеряли его, словно мальчик шел по тропе и внезапно исчез.

В лесу не было найдено никаких улик, которые дали бы ответ на вопрос, куда пропал Марко. Там не было пещер или трещин, куда он мог бы провалиться, да и странные огни наводили совсем на другие мысли.

Родители Марко в конце-концов обратились к местному экстрасенсу Чико Ксавье, который сказал им, что их сына забрали некие потусторонние существа. К слову, в районе Маринс Пик и в наши дни регулярно видят НЛО.