Надо ли убивать пауков?

27.07.2020, 6:34, Разное

В мире масса людей, которые панически боятся пауков, причем не только ядовитых и опасных, а даже самых безобидных насекомых, живущих практически в каждом доме. Кто-то при этом просто шарахается даже от маленького паучка, а кто-то старается тут же уничтожить ненавистное насекомое. Но стоит ли убивать пауков?

В приметах многих народов, в том числе и россиян, значится, что убивать пауков в доме категорически запрещается – это может привести к печальным последствиям. Для материалиста это утверждение, конечно, чушь собачья, однако, убивая пауков, такой человек потом не прослеживает (да и не может проследить эту причинно-следственную связь), как такие действия отрицательно сказываются на его жизни.

Впрочем, иногда это прослеживает очень даже ярко, например, житель города Реддинг Северной Калифорнии (США) в стремлении убить паука-волка «нечаянно» сжег свою квартиру. Сразу же заметим, что в США убивать пауков в доме считается тоже плохой приметой, но, видимо, этот мужчина о таком «суеверии» даже не слышал, а потому для борьбы с насекомым выбрал… газовую горелку, направив струю огня прямо на незваного гостя.

Паук, знамо дело, бросился бежать. Неизвестно, спасся ли он после всего случившегося, но газовая горелка подожгла занавески, впихнувшие как порох, огонь перекинулся на другие легко воспламеняющие приметы убранства комнаты – и вот уже вся квартира американца в огне.

Прибывшие по вызову пожарные, конечно, усмирили огненную стихию, однако борьба с пауком обошлась незадачливому американцу в 11 тысяч долларов, не говоря уже об осуждении со стороны соседей, которым пришлось эвакуироваться «на всякий случай».

Как поддтвердил начальник местной пожарной службы Джерри Грей, пожар произошел в жилом квартале по «неопределенной причине», поскольку об истинной причине возгорания мы знаем лишь со слов пострадавшего и его соседей, но записать такое в протоколе – смех да и только.

Так что, прежде чем бороться с пауками, подумайте, откуда они и зачем? Возможно, как гласит, например, русская примета, это насекомое несет вам какую-то важную весть. А вы его – сразу убивать: так с почтальонами не поступают, а потому наказание будет неизбежным…

Вы не верите в приметы? Замечательно, тогда не убивайте пауков просто из чисто человеческого сострадания к каждому живущему на этой земле. И не только пауков, даже веточку в лесу зря не ломайте. И вы уже вскоре заметите, как жизнь вокруг вас преобразится в лучшую сторону…