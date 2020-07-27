“Нажмите кнопку сброса”. Медики и ученые призвали власти США вернуть в стране строгий карантин

27.07.2020, 6:31, Новости дня

В США опубликовано открытое письмо с призывом к Конгрессу и Белому дому вернуть в стране строгие карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. На это 25 июля обратил внимание “Голос Америки”.

Обращение подписали более 150 врачей, медицинских экспертов, медработников и ученых.

“Уважаемые лица, принимающие решения, нажмите кнопку сброса”, – говорится в открытом письме.

Его авторы напоминают, что США лидируют в мире по числу смертей от COVID-19 и при этом страна находится в процессе “открытия экономики”.

Медики и ученые считают, что при сохранении нынешних темпов инфицирования к 1 ноября в США от коронавируса могут умереть более 200 тыс. человек.

“Слушайте экспертов”, – призвали они представителей американских властей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 26 июля коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 644,5 тыс. пациентов, выздоровело более 9,2 млн человек. В США число инфицированных достигло 4 178 021, умерло 146 460, излечилось 1 279 414 человек.